Kilis'te ekmek fırınları zabıta ve tarım ekiplerince denetlendi - Son Dakika
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Kilis'te ekmek fırınları zabıta ve tarım ekiplerince denetlendi

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Kilis\'te ekmek fırınları zabıta ve tarım ekiplerince denetlendi
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Kilis\'te ekmek fırınları zabıta ve tarım ekiplerince denetlendi
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Kilis'te Belediye Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapılan fırınları denetledi. Ekipler üretim alanlarında hijyen ve gıda güvenliği kurallarını kontrol etti; denetimlerin halk sağlığı için aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kilis'te ekmek üretimi yapılan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik şartlarda üretilen gıdalara ulaşabilmesi amacıyla yapılan denetimlerde, fırıncıların üretim alanları, hijyen şartları ve gıda güvenliği kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Ekipler, ekmek üretiminde kullanılan alanları inceleyerek temizlik ve hijyen şartlarını değerlendirdi. Denetimlerde, gıda güvenliği kurallarının uygulanması ve üretimin hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi üzerinde duruldu.

Ekiplerin halk sağlığının korunması amacıyla fırınlara yönelik denetimleri aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA
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