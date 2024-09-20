Kimlik Dolandırıcılığı ile İlaç Yazdırma İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kimlik Dolandırıcılığı ile İlaç Yazdırma İddiası

Geniş Video İzle

Trabzon'da eski iş ortağı, başkasının kimliğini kullanarak bir yıl boyunca yeşil reçeteli ilaç aldı.

20.09.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doktor ile anlaştı, eski iş ortağının kimliğini kullanarak bir yıl boyunca yeşil reçeteli ilaç aldı

TRABZON - Trabzon'da eski iş ortağının kendisinin kimliğini kullanarak bir devlet hastanesinde anlaştığı iddia edilen doktora bir yıl boyunca yeşil reçeteli ilaç yazdırdığını öğrenen şahıs, suç duyurusunda bulundu. Trabzon Valiliği doktor hakkında talep edilen soruşturmaya izin verirken, Mustafa Nas, "Trabzon'a geldiğimde doktorun yanına gittim. 'Beni tanır mısınız' diye sorduğumda 'Tanımam' dedi. Doktorun yanına gittiğim esnada eski iş ortağım da doktorun odasındaydı. Beni görünce şok oldular" dedi.

Trabzon'da yaşayan tır şoförü Mustafa Nas (39), yurt dışına gerçekleştirdiği sevkiyat esnasında eşinden gelen telefon ile neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre Mustafa Nas yurt dışında bulunduğu esnada haberi olmadan adına uyuşturucu etkisi gösteren ilaç yazıldı. 1 yıl içerisinde her ay 2 kez yazılan yeşil reçeteli ilaçtan haberi olmayan Nas, polisin eşini aramasıyla olayın farkına vardı. Farklı bir olay nedeniyle ifadesine başvurulmak istenilen Nas'a yurt dışında olması nedeniyle ulaşamayan polis ekipleri eşini aradı. Mustafa Nas'ın yurt dışına sevkiyat götürdüğünü belirten eşi, polisin '2 gün önce hastaneden Mustafa Nas adına ilaç yazılmış' sözlerine şaşırdı. Eşinin telefonla arayarak durumu anlatmasından kısa bir süre sonra Trabzon'a gelen Mustafa Nas, soluğu reçetenin yazıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde aldı. Reçetenin altında imzası bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzm. Dr. A.E.S.'nin yanına giden Mustafa Nas, odaya girince eski iş ortağı İlker K. ile karşılaştı. Durumdan şüphelenen Mustafa Nas, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek ilacı yazdığı iddiasıyla doktor A.E.S ve kimliğini kullandığı iddiasıyla da eski ortağı İlker K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Trabzon Valiliği izin verdi, doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 3 doktor ve hastane yetkilisi hakkında Trabzon Valiliği'nden soruşturma izni talep etti. Valilik taleple ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği yazısında, bahse konu raporda imzası bulunan 2 doktor ve bir hastane yetkilisinin herhangi bir hata, kusur ya da ihmalleri bulunmadığından haklarında soruşturma izni vermedi. Valilik, Dr. A.E.S'ye ise hastasını görmeden ilaç reçete ederek kusurlu olduğu, ancak hastaların lehine düşünülerek adlarına reçete edildiği kanaatine varıldığı ve bu fiilin haksız kazanç temini amacıyla yapıldığını gösterir bir kanıtın olmadığını ifade ederek, Dr. A.E.S'nin ifadesinde hasta girişlerini kendisi vermediğini beyan ettiği ve yapılan incelemede sorumluluğun kendisine ait olduğu, kendi kullanıcı şifresi ile hasta kaydı yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde kimlik doğrulaması zorunlu olduğunun belirtildiği yazıda, Dr. A.E.S. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

"Beni görünce şok oldular"

Doktorun yanına gittiğinde eski iş ortağı ile karşılaştığını söyleyen Mustafa Nas, "Benim haberim yoktu, yurt dışındaydım. Farklı bir olaydan ifadem vardı. Polis beni aramıştı. Daha sonra Türkiye'ye geldiğimde araştırdım. Öğrendim ki benim kimliğimi eski iş ortağım kullanmış. Fatih Devlet Hastanesi'nde bir doktor ile anlaşıp bana uyuşturucu tarzı ilaçlar yazmışlar. 1 yıl boyunca ilaç kullanabilir diye rapor çıkarmış. 1 yıl boyunca üzerime ilaç yazmışlar. İlaç yazılan tarihlerin birçoğunda da yurt dışındaydım. Polis eşimi aramış. Beni sorduğunda eşim yurt dışında olduğumu söylemiş. Polis eşime 'Yalan konuşmayın, 2 gün önce ilaç yazdırmış' dedi. Ben daha sonra polislere ulaşınca 'Evet biz de sistemden baktık yurt dışındaymış ama senin kimliğini biri kullanıyor' dedi. Buraya geldiğinde 'İşlem yapmamız gerekiyor' dediler. Daha sonra geldiğimde doktorun yanına gittim. 'Beni tanır mısınız' diye sorduğumda 'Tanımam' dedi. Doktorun yanına gittiğim esnada eski iş ortağım da doktorun odasındaydı. Beni görünce şok oldular" şeklinde konuştu.

"Alınan her reçetede eski iş ortağımın adı ve soyadı var"

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Nas, "Savcılığın Valilikten doktorun yargılanabilmesi için izin alması lazım. O izin çıktı, doktor yargılanacak. Davanın açılmasını bekliyoruz. Her ay iki kutu 300 mg ilaç yazılmış. Eski iş ortağım ile ilgili de suç duyurusunda bulundum. Emniyet onunla ilgili işlem de yaptı. Yargıyı yanıltacak şekilde ifadeler vermiş. İlacı bir kez aldığını söylemiş. Ama alınan her reçetede onun adı soyadı var. Doktor halen daha görevde. Biraz araştırma yaptığımda doktorun daha önce bu tarz hastalarla sorunlar yaşadığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Kimlik Dolandırıcılığı ile İlaç Yazdırma İddiası
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Soruşturma, Trabzon, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kimlik Dolandırıcılığı ile İlaç Yazdırma İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
09:19 Muhalefet cephesinde neler oluyor Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
20:50 İsrail vahşete doymuyor Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kimlik Dolandırıcılığı ile İlaç Yazdırma İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement