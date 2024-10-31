Kiracıya Horon Dinleten Kadına Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kiracıya Horon Dinleten Kadına Ceza

Ev sahibi, kiracısına baskı yapıp horon dinlettiği için 6 ay hapis cezası aldı, hakkını helal etmiyor.

31.10.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kiracısına baca deliğinden horon dinleten kadın İHA'ya konuştu: "Asla affetmiyorum onları, hakkımı da helal etmiyorum"

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 2 yıl önce "kiracısı evden çıksın" diye kırdığı baca deliğinden horon açarak dinleten ev sahibi, mahkeme tarafından 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Daha önceden bir sabıkası bulunmadığı için cezası ertelen ev sahibi; eski kiracısına seslenerek "Asla affetmiyorum onları, hakkımı da helal etmiyorum" dedi.

Olay, 2 yıl önce İznik ilçesi Yeşil Cami Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin alt katında ailesi işe yaşayan kiracı Nusret Durmaz, üst katında oturan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un psikolojik baskılarına maruz kalmıştı. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un baskıları her geçen gün artınca, kiracı Nusret Durmaz ev sahibinin baskılarını cep telefonu ile kayda aldı. Kayıtlar sonrası İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Durmaz, ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi baca deliğini kırıp gece geç saatlerde horon dinletmişti.

Mahkeme hapis cezası verdi

İznik Asliye Ceza Mahkemesi, ev sahibi Tenzile Bulunmuş'a, 'Huzur ve süküneti bozma' suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası verdi. Adli sicil kaydı bulunmayan ev sahibi Tenzile Bulunmuş'un cezası 5 yıl ertelendi.

Bulunmuş İHA'ya yaptığı açıklamada kiracısının bıraktığı evde 40 bin lira masraf çıkardığını belirterek, "Hakkımı helal etmiyorum. Çıkıp gittiler ama cezasını ben çektim. Evimi komple yaptırdım, 40 bin lira masraf çıktı. 23 bin lira mahkeme cezası ödedim. Evin parkeleri çürümüştü, onları kaldırdık, yeni parke döşedik. Komple badana ve sıva yapıldı. Bu masrafları kim ödeyecek bana. Evi bu şekilde bırakıp gitti, cezası bana kesildi. Asla affetmiyorum onları hakkımı da helal etmiyorum" dedi.

Bulunmuş'un 82 yaşındaki yeni kiracısıyla mutlu bir şekilde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, kiracı, Güncel, İznik, Bursa, Hukuk, Olay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiracıya Horon Dinleten Kadına Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 00:39:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kiracıya Horon Dinleten Kadına Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.