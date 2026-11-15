Kırıkkale'de 43 il bağlantısındaki ticari araçlara kış lastiği kontrolü yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de 43 il bağlantısındaki ticari araçlara kış lastiği kontrolü yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kırıkkale\'de 43 il bağlantısındaki ticari araçlara kış lastiği kontrolü yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kırıkkale\'de 43 il bağlantısındaki ticari araçlara kış lastiği kontrolü yapıldı
Haber Videosu

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başlarken Kırıkkale'de 43 ilin bağlantı noktasında ticari araçlara denetim yapıldı. Polis, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği ve takograflarını kontrol etti, yolculara emniyet kemeri uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte, 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Polis ekipleri, araçların lastiklerini ve takograflarını kontrol ederken vatandaşlara emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de de polis ekipleri denetim gerçekleştirdi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçların kış lastikleri ile takografları kontrol edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olan uygulama kapsamında güzergahlarda görev aldı. Durdurulan araçların kış şartlarına uygunluğu incelendi. Otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücülerden ise hareket öncesinde yolculara emniyet kemeri anonsu yapmaları istendi.

Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipler amiri Hamza Küçükseymen, ülke genelinde trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının başladığını söyledi.

Kırıkkale'nin 43 ilin bağlantı noktasında bulunduğunu belirten Küçükseymen, "Her gün binlerce araç bu güzergahı kullanıyor. Dolayısıyla burada alınan her tedbir, sadece Kırıkkale'yi değil, farklı illere seyahat eden vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiriyor. Kış lastiği kullanımı, yasal bir zorunluluk olmasının yanı sıra can ve mal güvenliğimiz açısından da hayati önem taşıyor. Islak ve karlı zeminlerde daha sağlam bir yol tutuşu ve güvenli sürüş imkanı sağlıyor" dedi.

Denetimlerin temel amacının ceza yazmak olmadığını vurgulayan Küçükseymen, "Bizim temel amacımız kazaları önlemek ve vatandaşlarımızın sağ salim evlerine, sevdiklerine ulaşmalarını sağlamak. Tüm sürücülerimizden ricamız, kış şartlarına hazırlıklı olmaları ve trafik kurallarına titizlikle uymalarıdır. Unutmayalım, trafikte güvenlik hepimizin önceliğidir" ifadelerini kullandı.

Amasya'dan İzmir'e seyahat eden tır sürücüsü Hamdi Şenel de kış lastiğinin özellikle olumsuz hava şartlarında önemli olduğunu belirterek, "Kış lastiği bizim için çok önemli. Rampalarda, ani frenlerde ve ıslak zeminde aracın yol tutuşunu artırıyor. Kaymayı önlemeye yardımcı oluyor. Biz de lastiklerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Firmamız da bu konudaki ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diye konuştu.

Tır sürücüsü Hilmi Aydın ise kış aylarında araçların uygun lastiklerle trafiğe çıkması gerektiğini ifade ederek, "Kış aylarında kış lastiği olması gerekiyor. Bizim için de önemli. Kış lastiği olmazsa araç karda ve buzda kayıyor. Bu da kazalara sebebiyet verebiliyor" dedi.

Polis ekiplerinin kış mevsimi boyunca şehirlerarası güzergahlarda denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Kış lastiği uygulamasıKırıkkale3. SayfaOtomobilUlaşımGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Altında hesaplar altüst oldu Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı Altında hesaplar altüst oldu! Dev banka bir ayda ikinci kez düğmeye bastı
Wanda Nara’dan Icardi’nin sevgilisine ağır sözler Ağza alınmayacak ifadeler kullandı Wanda Nara'dan Icardi'nin sevgilisine ağır sözler! Ağza alınmayacak ifadeler kullandı
14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü 14 yıllık kayıp dosyasında 5 tutuklama! Cinayetin sırrı çene kemiğiyle çözüldü
Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı Bariyerlere çarpan otomobilde hava yastıkları devreye girmedi: Sürücü firmaya 1 milyon liralık dava açtı
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“ Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
14:43
İsrail’den Trump’a suikast uyarısı İran’ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
İsrail'den Trump'a suikast uyarısı! İran'ın planında patlayıcı yüklü dronlar var
14:34
Özgür Özel’in yeni A takımı belli oluyor İşte 160 kişilik liste
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
14:24
Mahallede korku dolu anlar Evlerin arasında dolaştı
Mahallede korku dolu anlar! Evlerin arasında dolaştı
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:08
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet
Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
13:43
Kayseri’de eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı, kapıyı polis kırdı
Kayseri'de eşini ve 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı, kapıyı polis kırdı
13:37
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
Fransa maçı öncesi kalede zorunlu değişiklik: Uğurcan Çakır kadroda yok
13:30
Galatasaray’ın gözdesi Oulai için Fiorentina’dan ocak kararı
Galatasaray'ın gözdesi Oulai için Fiorentina'dan ocak kararı
12:10
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 14:58:38. #7.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de 43 il bağlantısındaki ticari araçlara kış lastiği kontrolü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android