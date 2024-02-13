Kırıkkale'de cinayet: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Kırıkkale'de cinayet: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de yaşanan olayda, 25 yaşındaki genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle genç, hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

13.02.2024 15:20
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Kırıkkale'de cinayet: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Tepebaşı Mahallesi'ndeki 634. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen E.E. ile Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.E., husumetlisi Yıldırım'ı bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 25 yaşındaki Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale\'de cinayet: 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

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