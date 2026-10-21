Kırıkkale'de fuhuş operasyonunda 35 gözaltı, Valilik çalışanı dahil 2 tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de fuhuş operasyonunda 35 gözaltı, Valilik çalışanı dahil 2 tutuklandı

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Kırıkkale\'de fuhuş operasyonunda 35 gözaltı, Valilik çalışanı dahil 2 tutuklandı
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Kırıkkale'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan iki genç kadını pazarladığı iddia edilen şüpheli ile banka hesabını Özbekistan uyruklu kadınlara kullandırdığı öne sürülen Valilik çalışanı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20'li yaşlardaki iki genç kadını fuhuş amacıyla pazarladığı iddia edilen şüpheli ile Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırdığı öne sürülen Valilik çalışanı tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kent merkezi ile Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, E.İ.'nin çocuk esirgeme kurumundan ayrılan 20 yaşlarında iki kadını fuhuş amacıyla pazarladığı ve yer temin ettiği iddia edildi. Valilik bünyesinde işçi olarak görev yaptığı belirtilen Y.Y.'nin ise fuhuş yaptığı değerlendirilen Özbekistan uyruklu kadınlara banka hesabını kullandırarak suç faaliyetlerine iştirak ettiği öne sürüldü.

Mahkemeye sevk edilen E.İ. ve Y.Y. tutuklandı. Diğer şüphelilerden apart işletmecisi E.B. ile G.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullanımı kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi de serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise adli soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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