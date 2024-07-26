Kırıkkale\'de Kaldırım Denetimleri Yapıldı

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Kırıkkale'de zabıta ve polis ekipleri, yayaların cadde ve sokaklardaki kaldırımları rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla şehrin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalarda kaldırımları işgal eden esnaflara yönelik denetimler yaptı. Kaldırımlara motorlu araç park edenlere işgal kabahatinden ceza uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, yol ve kaldırım işgaline neden olan, güvenlik problemi oluşturan tüm kural dışı uygulamalara karşı çalışmaların devam edeceği belirtildi. Son zamanlarda özellikle kaldırım üstlerine park eden motosiklet şikayetlerini gidermek üzere yapılan denetimlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, esnaflardan bu konuda hassasiyet göstermeleri ve duyarlı davranarak yardımcı olmaları istendi.

"Konulan kurallar herkes için geçerli. Ortak alanlara saygı göstermeliyiz. Duyarlı davranan esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, denetimlerin devam edeceği ve kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi. - KIRIKKALE