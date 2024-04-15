Kırıkkale'de kural ihlali yapan bir sürücü, 200 metre ilerideki kavşaktan dönmek yerine araç trafiğinin yoğun olduğu kavşaktan otomobili ile "U" dönüşü yaparak ters yöne girdi. Dron ile saniye saniye görüntülenen sürücüye, 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de otomobiliyle Ankara istikametinde otomobiliyle seyreden bir sürücü, bayram tatilinin son gününde yaşanan trafik yoğunluğundan kaçmak için kavşaktan "U" dönüşü yaparak ters yöne girdi. Araç trafiğinin yoğun olduğu noktadan dönen sürücünün yaptığı kural ihlali dron kamerasına yansıdı. 200 metre ilerideki köprülü kavşaktan dönmek yerine ters yöne giren sürücü, Yahşihan ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nden geçerek Çorum istikameti yönüne hareket etti.
Görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) kamerasından otomobilin plakasını tespit etti. Polis, araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunun 46/2 maddesinden 6 bin 439 lira para cezası uyguladı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Kural İhlali Yapan Sürücüye 6 Bin 439 Lira Cezası - Son Dakika
Düzce'de ticari taksi, aynı istikamette giden motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu konumunda bulunan yaralı kız arkadaşını ambulansa binerken bir an olsun yalnız bırakmadı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
Düzce'de meydana gelen kaza sonucu ticari taksi ile motosiklet çarpıştı. Motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşı yaralanan sürücü, ambulansa binerken onu yalnız bırakmadı. Kaza sonrası yol trafiğe kapatılırken, inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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