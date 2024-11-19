Kırıkkale'de bir kişi, annesini bıçakla yaralayıp eniştesini öldürerek olay yerinden kaçtı.
Merkez ilçede yer alan Egemenlik Caddesi'ndeki evlerinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen C.T., tartıştığı annesi Döndü T. ve eniştesi M.T'yi bıçakla yaraladıktan sonra adresten kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boğazından bıçaklanan M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Döndü T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emekli uzman erbaş olduğu öğrenilen M.T'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından eniştesinin aracıyla kaçan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şüpheli, jandarma ve polis ekiplerinin takibi sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de şizofreni hastası genç annesini yaralayıp, eniştesini öldürdü - Son Dakika
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