Kırklareli'nde 14 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 14 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bölgede yaptığı çakışmalarda 14 kaçak göçmen yakaladı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ