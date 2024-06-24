Kırklareli'nde Dur İhtarına Uymayan Araçta 9 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan araçta 9 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkez Mahya Baba Caddesi'nde polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Araç dur ihtarına uymadı ve kovalamaca başladı. Yakalanan araçta 1'i sürücü 5 Suriye ve 4 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemede göçmenlerden birinin 'yabancı terör savaşçısı' tanımlı olduğu belirlendi. - KIRKLARELİ
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