Kırklareli\'nde durdurulan kamyonette 60 kaçak göçmen yakalandı

Kurum\'un bir cümlesine çok kızdı: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız

Murat Kurum\'un son seçim vaadi bir hayli iddialı

57 il ve ilçe belediye başkan adayını ilan etti

Ödül alan güzel oyuncu, coşkuyla sevinen yıldız şarkıcıya küfür etti

Canlı yayında çok sıkıştırdılar ama verdiği yanıt tatmin etmedi

Kırklareli'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonda 60 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce İstanbul yolu 3. kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla kamyonetteki S.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 59 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.