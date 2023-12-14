Kırklareli'nde 'torbacı' operasyon: 27 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen "sokak satıcıları" yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

22 Kasım - 11 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak", "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçlarına dair 27 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 1 kilo 32,71 gram Sentetik Kannabinoid Uyuşturucu Maddesi, 37 adet Sentetik Ecza Uyuşturucu Maddesi, 25,43 gram Kubar Esrar Uyuşturucu Maddesi, 3,45 gram Metamfetamin Uyuşturucu Maddesi, 1,38 gram Skunk Uyuşturucu Maddesi, 4 adet Tabanca ve 73 adet tabanca mermisi, 1 adet tüfek ile 48 bin 420 Lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest kaldı.