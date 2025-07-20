Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu

Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye\'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu
20.07.2025 08:20
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14, ve ulusal seviyede aranan 1 suçlu olmak üzere toplam 15 suçlunun, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den ülkemize getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kırmızı bültenle aranan 14 ve ulusal seviyede aranan 1 suçlu olmak üzere 15 suçlunun ülkemize getirildiğini açıkladı. Gürcistan'dan 8, Almanya'dan 3, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den birer suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 15 SUÇLU ÜLKEMİZE GETİRİLDİ

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö., S.Ç., İ.K., D.T., İ.Ç., A.Ş., İ.K., Ö.B., M.Y., Ş.A., Ö.G., B.Ş., A.G. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini sürdük. Yapılan çalışmalar sonucu; Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızın analizleriyle şahısların saklandıkları ülkeler tek tek belirlendi.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR, UYUŞTURUCU, KASTEN ÖLDÜRME...

Adalet Bakanlığımız koordinasyonunda; Haklarında çıkarılan kırmızı bültenle uluslararası seviyede ve ulusal seviyede aradığımız bu şahıslar; ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan operasyonel temaslar sonucu;

  • "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal etme, silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, hakaret ve ruhsatsız Silah" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.T. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Hükümlü veya tutuklunun kaçması, adam öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.Ç. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Yaralama, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para basma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Silahla yağma, tehdit, hakaret, birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.B. isimli şahıs Gürcistan'da,
  • "Uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Almanya'da,
  • "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.A. isimli şahıs Almanya'da,
  • "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs Almanya'da,
  • " Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ş. isimli şahıs Yunanistan'da,
  • "Kasten Yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika'da,
  • "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. isimli şahıs Sırbistan'da,
  • "Özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve Tefecilik" suçlarından ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıs KKTC'nde yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum."

İçişleri Bakanı, Yunanistan, Sırbistan, Gürcistan, Güvenlik, Belçika, Almanya, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Kabine, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya duyurdu - Son Dakika

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