Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

yol yolcu :

söylenecek çok şey var ama hiçbir şey demiyorum.sadece 1 sorum var:neden avrupa ve amerikada bu tür olaylar olmuyorda hep bu coğrafyalarda oluyor? kadın cianeytleri,cinnet geçirenlerin cinayetleri,miras için anayı babayı kardeşi öldürme cinayetleri ve omuzuma çarptın cinayetleri? bu bence tamda araştırmalık bir konu çözümüde devlette biter.