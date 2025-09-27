Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
27.09.2025 21:22
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde, 37 yaşındaki şahıs, kavga ettiği annesi ve babasını bıçakla öldürdü. Olayın ardından kaçan şahıs yolda karşılaştığı iki akrabasını da yaraladı. Şahıs suç aleti ile birlikte yakalandı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir şahıs, anne ve babasını bıçakla öldürdü, iki akrabasını ise yaraladı.

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, aile içi husumet nedeniyle 37 yaşındaki Ö.K., annesi 71 yaşındaki A.Ö.'yü ve babası 71 yaşındaki N.Ö.'yü bıçakla öldürdü.

İKİ AKRABASINI YARALADI

Olayın ardından araçla yoldan geçen akrabaları F.B. ve N.G.'ye de bıçakla saldıran Ö.K., Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş devriyeleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Yaralılar F.B. ve N.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

3.Sayfa

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu :
    söylenecek çok şey var ama hiçbir şey demiyorum.sadece 1 sorum var:neden avrupa ve amerikada bu tür olaylar olmuyorda hep bu coğrafyalarda oluyor? kadın cianeytleri,cinnet geçirenlerin cinayetleri,miras için anayı babayı kardeşi öldürme cinayetleri ve omuzuma çarptın cinayetleri? bu bence tamda araştırmalık bir konu çözümüde devlette biter. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
