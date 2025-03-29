Kırşehir\'de Bayram Öncesi Trafik Denetimleri Artırıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bayram öncesi trafik denetimleri sıkılaştırıldı.

Niğde- Ankara Otoyolu Kırşehir Gişeleri'nde jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Muhtemel yoğunluk nedeniyle Ankara Kayseri karayolu üzerinde de jandarma trafik timlerinin sayısı gündüz ve gece olmak üzere arttırıldı. Polis sorumluluk bölgesinde ise gündüz 37, gece ise 9 olmak üzere toplam 46 trafik ekibi görevlendirildi. Bayram süresince 640 emniyet personelinin sahada aktif olarak görev yapacağı bildirildi. - KIRŞEHİR