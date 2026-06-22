Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
22.06.2026 11:41
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Kırşehir'de polis ve jandarma, uyuşturucu operasyonunda 2 kişiyi yakaladı, ele geçirilen maddeler:

Kırşehir'de polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 2 kişinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, V.Ö. ve E.N.Ö.'ye operasyon düzenledi. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 11 gram uyuşturucu madde ile 100 gram sentetik hap ele geçirildi.

Yakalanan V.Ö. ve E.N.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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