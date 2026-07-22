Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 695 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 695 Hap Ele Geçirildi

Kırşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 695 Hap Ele Geçirildi
22.07.2026 14:19
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Kırşehir'de durdurulan bir araçta 695 uyuşturucu hap bulundu, iki şahsa adli işlem yapıldı.

Kırşehir'de polis ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta bulunan şahısların davranışlarından şüphelenen polis, şahısların üzerlerinde arama yaptı. Aramalarda; 695 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.E. ve E.D. isimli şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.D., adlı şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Kırşehir, 3. Sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 695 Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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