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Kış Lastiği Uygulaması Başladı

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Zorunlu kış lastiği uygulaması ile 43 ilin geçiş güzergahında denetimler yapılıyor.

01.12.2024 13:11
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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı, 43 ilin geçiş güzergahında sıkı denetim

KIRIKKALE - Kara yollarında meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymaya bağlı muhtemel trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği denetimi yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, kentin giriş ve çıkış noktalarında denetimler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastiklerini kontrol etti. Ekipler, sürücülere kış lastiğinin önemini anlatarak bilgilendirme yaptı. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik bu uygulama, 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Emniyet Amiri İsa Söğüt, yapılan kış hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi. Söğüt, Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş güzergahında bulunduğunu ve günlük ortalama 56 bin aracın geçtiği kritik bir konumda yer aldığını belirterek, "Şehir, 43 ilin geçiş güzergahında yer almakta olup Doğu-Batı, Güneydoğu Anadolu- Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu güzergahları arasında önemli bir kilit kavşak rolü üstlenmektedir" dedi.

"Valiliğimiz öncülüğünde kış hazırlıklarımız tamamlandı"

Bu yıl da kış tedbirleri kapsamında aynı motivasyon ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Söğüt, "Valiliğimiz öncülüğünde paydaş kurumlarla gerekli toplantılar yapılmış ve hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın talimatları doğrultusunda, kış tedbirleri kapsamında özellikle hava sıcaklıklarının düşmesi ve oluşabilecek buzlanmaya bağlı olarak yol tutuşunun azalması ve meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla ticari yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker ve kamyonetler ile ticari yolcu taşımacılığı yapan otobüs, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1 Aralık 2024 - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilmiştir" diye konuştu.

" Sürücülerimiz kış lastiklerini nasıl ayırt edebilir?"

Kış lastiklerinin özellikleri hakkında bilgi veren Söğüt, "Kış lastikleri, yaz lastiklerine göre daha fazla diş derinliğine sahiptir. Desen yapısı itibarıyla doluluk oranı diğer standart lastiklere oranla daha azdır. Bu sayede yol üzerindeki kar, buz ve çamur gibi maddelerin oluklardan daha hızlı bir şekilde atılması sağlanmaktadır. Ayrıca kış lastiklerinin sırt deseninde kılcal damarlar, omuz bloklarında ise dişliler bulunmaktadır. Bu özellikler, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yollarda ilave çekiş özelliği sağlamaktadır. Kış lastiklerinin üretiminde kullanılan özel karışım sayesinde, lastiklerin kış şartlarında sertleşmesi önlenerek tutunma özelliği sürekli korunmaktadır. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında, kış lastikleri sayesinde sürüş güvenliği artmaktadır. Sürücülerimiz kış lastiklerini nasıl ayırt edebilir? Bunun için, lastiklerin dış yanak kısmında yer alan kar tanesi simgesi ile "M+S" (Mud and Snow - Çamur ve Kar) ibarelerini görmeleri yeterlidir. Bu işaretler, lastiğin kış lastiği olduğunu kolayca ayırt etmelerini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförü Nihat Polat, "Kış lastiği uygulama tarihinden önce lastiklerimizi değiştiriyoruz. Yolcularımızın güvenliği için önceden önlem alıyoruz" dedi. Bir diğer otobüs şoförü Murat Kuyumcu ise, "Kayma riskini önlemek için kış lastiği takıyoruz. Bu uygulama bizim için zorunlu ve gerekli" ifadelerini kullandı.

Kış Lastiği Uygulaması Başladı
Kaynak: İHA

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