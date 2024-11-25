'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi. - Son Dakika
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3.Sayfa

'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi.

\'Kısmetse Olur\' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi.

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Yaren Dağ, sosyal medya hesabından yüzünün açık bir şekilde görülebildiği tüm fotoğrafları kaldırdı. 'Radikal bir karar aldım' diyen Yaren, bu kararın ne olduğunu yakında açıklayacağını belirtti. Yaren Dağ, bu paylaşımının ardından namaz kıldığı anları ve başörtülü pozları paylaştı. Yaren, Kısmetse Olur programındaki aşk hikayeleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme geliyordu.

25.11.2024 17:44
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"Kısmetse Olur" yarışmasıyla ismini geniş kitlelere duyuran Yaren Dağ, sosyal medyada da oldukça cesur pozlarıyla dikkatleri çekiyordu. Dağ, son olarak ise aldığı 'radikal' bir kararla gündeme geldi.

'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi.

"RADİKAL BİR KARAR ALDIM"

Sosyal medya hesabından yüzünün açık bir şekilde görülebildiği tüm fotoğrafları kaldıran Yaren, "Radikal bir karar aldım. Yüzümün göründüğü fotoğrafları da sildim. Yakında açıklayacağım" diye yazdı.

'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi.

Yaren Dağ, bu paylaşımı sonrasında ilk olarak namaz kıldığı anları paylaştı. Bu paylaşımı başörtülü pozları izledi.

'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi.

"SARSILIN NAMAZ KILIN"

Kısmetse Olur Yaren, "Sarsılın namaz kılın" diyerek şunları ekledi: "Radikal ve çok huzurlu kararlarla döneceğim."

'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi.

Yaren, Kısmetse Olur programındaki aşk hikayeleri ve estetik operasyonlarıyla sık sık konuşulan isimlerin başında yer alıyordu.

Kısmetse Olur, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Beykozlu:
    Bu mu yani örtünmüş pehhh 21 5 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Belli partiye yaranmaya calisiyordur 6 18 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    İranlılar gibi yarım yamalak böyle kapanmak olmaz 13 2 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Bakiniz siyasal ..... herkes anladi yazinca sansur yiyoruz 6 7 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    Tesettürüde zedeliyorsun böyle gireceksen hemen çık 10 2 Yanıtla
  • Aziz Karademir:
    dudaklar tam müslüman olmuş 7 5 Yanıtla
  • HAKAN YORULMAZ:
    Dudağını eşek ağrısı mı sokmuş yoksa basur mü 7 3 Yanıtla
  • murat atmaca:
    botokslu tesettür,,la havlee..hep dikkat çekmek için 7 2 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    yarın gel akp işe başla hemen binuere atanirsin 2 6 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Sansurleyecekseniz yorumlari haberini yapmayin bari 3 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Kısmetse Olur' Yaren tüm paylaşımlarını sildi, tesettüre girdi. - Son Dakika
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