Kız arkadaşının taciz edildiği iddiasıyla 3 kişiyi öldürmüş - Son Dakika
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Kız arkadaşının taciz edildiği iddiasıyla 3 kişiyi öldürmüş

Kız arkadaşının taciz edildiği iddiasıyla 3 kişiyi öldürmüş

Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerinde cinayet olayı yaşandı. İş yerinin sahibi ve iki damadı, Talat Ateş adlı bir kişi tarafından öldürüldü. Ateş, kız arkadaşının bu iş yerinde staj yaptığını ve iş yerinin sahibi tarafından tacize uğradığını öğrendikten sonra cinayeti işlediğini belirtti. Olayın ardından kaçan Ateş, polis tarafından yakalandı ve olayda kullanılan iki tabanca ele geçirildi. Ateş, ifadesinde bir anlık cinnetle cinayeti işlediğini belirtti.

11.02.2025 15:34
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ADANA'da medikal ürünler satışı yapılan iş yerinin sahibi ile 2 damadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Talat Ateş (20), polise verdiği ifadede "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Bir anlık cinnetle yaptım" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. Kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş ise otomobiline binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi. Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım" dedi.

Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. A.A. konuyu anlattığı sevgilisi Talat Ateş'in de öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kız arkadaşının taciz edildiği iddiasıyla 3 kişiyi öldürmüş - Son Dakika

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