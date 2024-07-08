Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi - Son Dakika
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Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi

İzmir'de bir kişi, kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde elindeki pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda ağır yaralanan esnaf hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken yakalandı ve gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

08.07.2024 18:35
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Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi

İZMİR - İzmir'de kız arkadaşıyla birlikte gümüşçüye giden bir kişi, elindeki pompalı tüfekle gümüşçü esnafına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Buca ilçesi Şirinyer Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gümüşçü esnafı Hasan Çınar (45), iş yerine kız arkadaşıyla birlikte gelen B.T.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan esnaf Hasan Çınar, ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan B.T., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte cinayeti işlediği dükkanın yakınlarında yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan B.T.'nin, bir süre önce Hasan Çınar'ın işlettiği gümüş dükkanının hemen karşısında bulunan kuyumcuda çalıştığı ve psikolojik sorunlar sebebiyle işten ayrıldığı öğrenildi. Ayrıca zanlının; kasten yaralama, tehdit, hakaret, polise mukavemet ve uyuşturucu suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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