Kızkalesi'nde Tatil Sitesi Soygunu - Son Dakika
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Kızkalesi'nde Tatil Sitesi Soygunu

Mersin'de tatil sitesinde şüpheliler, yazlıklarda günlerce hırsızlık yaptı. Güvenlik kameraları görüntülendi.

10.04.2025 00:32
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Tatil yapıp, yazlık daireleri böyle soymuşlar

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde bir tatil sitesine giren şüphelilerin günlerce yazlıklarda soygun yaptıkları ortaya çıktı

Hırsızların çaldıkları bazı eşyaları götürme anlarının güvenlik kamerası görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı

6 aydır yazlığına gelmediğini belirten mağdurlardan İrfan Nergiz: "Uzun zamandır burada yiyorlar içiyorlar, eğleniyorlar hırsızlık yapıyorlar"

"Hırsızların yarısı yakalanmış"

MERSİN - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Mersin'de bulunan Kızkalesi'nde bir tatil sitesine giren şüphelilerin günlerce yazlık dairelerde soygun yaptıkları ortaya çıktı. Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekiline ait yazlık dahil 8 daireye girdiği belirlenen şüphelilerin çaldıkları bazı eşyaları götürme anlarının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şüpheliler mevsim nedeniyle kimsenin bulunmadığı yazlık siteye girdi. Siteye günlerce gelerek tatil havasında hırsızlık yaptığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli yazlık dairelerdeki beyaz eşyalar dahil bir çok ürün çaldı. Bölgeden geçerken yazlık dairesine uğrayan mağdurlardan İrfan Nergiz, hırsızlığı fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sitede bulunan 8 dairenin soyulduğunu belirledi. Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri belirledi. Belirlenen şüphelilerden M.Ş. ile sevgilisi S.K. kısa sürede yakalandı. Hırsızların soyduğu dairelerden birinin ise Yargıtay Onursal Birinci Başkanvekili olan Yargıtay Birinci Başkanvekilliğinden emekli olan Erdal Sanlı'ya ait olduğu öğrenildi.

"Bizim blokta tüm kapılar kırılmış eşyaları çalınmış"

6 aydır yazlığına gelmediğini belirten mağdurlardan İrfan Nergiz" Önceki akşam geçerken bir eve uğrayım dedim. Yukarı çıktım kapıyı açtım her yer kırık dökük. Aşağı indim arkadaşları ve polisi aradım hemen geldiler. Yukarı çıkarken bir baktık tüm kapılar sağlı sollu kırılmış. Bizim blokta tüm kapılar kırılmış eşyaları çalınmış" dedi.

Hırsızlığın bir günlük olmadığını kendisinin ise tüm beyaz eşya ve klimaların çalındığını anlatan Nergiz," Uzun zamandır burada yiyorlar içiyorlar, eğleniyorlar hırsızlık yapıyorlar. Bu arada hırsızların yarısı yakalanmış. Bir kaç eşya da ele geçirilip polis merkezine götürülmüş"diye konuştu.

Öteyandan hırsızlık olayı ile ilgili diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kızkalesi'nde Tatil Sitesi Soygunu - Son Dakika

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