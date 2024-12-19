Halil Falyalı davasında tüm sanıklar tahliye edildi - Son Dakika
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Halil Falyalı davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Halil Falyalı davasında tüm sanıklar tahliye edildi

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 13'ü tutuklu 250 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

19.12.2024 20:50
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KKTC'de öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 13'ü tutuklu 250 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya örgüt yöneticileri tutuklu sanıklar Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak ve Baran Karaağaç'ın da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

"YAPTIĞIM İŞLERDEN DOLAYI PİŞMANIM"

Mahkeme hakimi yargılamanın başladığını bildirerek, kimlik kontrolünün ardından sanıklara söz verdi. Örgütte 'Aytekin' kod ismiyle bilinen tutuklu sanık Baran Karaağaç geçim sıkıntısı nedeniyle Kıbrıs'ta iş bularak gittiğini söyleyerek, "Dolar üzerinden maaş alacağım sigortamın yapılacağı söylendi. Kumarhanelerin finans departmanında çalışacağımı söylediler.

Benim yaptığım iş kazanç sağlayan şahıslara hesap üzerinden para aktarımı yapmaktı. Bazı şüpheli işlemler gördüğüm için işten çıkmak istedim. Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmam gerekiyordu. Çalıştığım süre boyunca maaşımın dışında bir menfaat elde etmedim, edinmedim. Ardından Türkiye'ye döndüm. Soruşturma açıldıktan sonra ismini öğrendiğim Halil Falyalı'yı tanımıyorum. Yaptığım işlerden dolayı pişmanım" dedi.

"PARAM OLSA ÇEKERDİM"

Diğer tutuklu sanık Doğan Karakaya ise gerçekleştirilen transferlerin hiçbiriyle alakası olmadığını iddia ederek, "Excel dosyalarında adım geçiyor, kendime ait bilgisayarım bile yoktur. Bulut cüzdanımda para olduğu iddia ediliyor, param olsa çekerdim" ifadelerinde bulundu.

Söz alan tutuklu sanık Enes Güven, yaşanan olayla bir ilgisinin olmadığını iddia ederek mahkemeden tahliyesini talep etti.

Hakim'in söz vermesi üzerine konuşan tutuklu sanık Erkan Koçak, tekstil sektöründe çalıştığını hesaba gelen paraların sebze halinden geldiğini iddia ederek, "Pandemi de tekstil sektörü kapandığı için bir dönem köylerden sebze, meyve toplayıp İstanbul Bayrampaşa haline gönderdim. Yaptığım sebze, meyve işi peşin olarak ödeniyordu. Halde komisyon kesiliyordu, onu da hal ödüyordu. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sanık ve avukat beyanlarının ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerin devamına hükmedilmesini talep etti. Ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu ve Şeyda Çelik'in tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıklar hakkında bulunan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 13 Mayıs 2025'e ertelendi.


Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Halil Falyalı davasında tüm sanıklar tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Enes Han:
    Şaşırdık mı ??? 11 0 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Peker, söylüyordu Kıbrıs'lı Halil Falyalı 4 0 Yanıtla
  • Behzat:
    rahmetlinin arkasından konuşmak gibi olmasın şimdiye kadar kaldıkları hata. 1 0 Yanıtla
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