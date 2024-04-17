Kobani olayları davası devam ediyor

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Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

6-8 Ekim 2014 tarihinde düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Sebahat Tuncel ve eski Diyarbakır Belediye Başkanı Gültan Kışanak duruşmada yer almadı. Mahkeme başkanı, sanıkların esas hakkında savunmalarının alındığını ancak SEGBİS çözümlerinin tamamlanmamasından kaynaklı sürecin sonlandırılamadığını söyledi.

Söz alan cumhuriyet savcısı, 108 sanık hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan yapılan yargılama neticesinde sanıkların mevcut hallerinin devam edilmesini talep etti. Buna ilişkin söz alan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, "Herhangi bir söz talebim yok. Bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanıklar Alp Altınörs, Günay Kubilay, Dilek Yağlı ve İsmail Şengül de tahliye talebinde bulundu. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, serbest bırakılmalarını talep etti. Avukat beyanları sırasında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanından SEGBİS üzerinden dosyanın tutuklu sanığı Selahattin Demirtaş ile görüşme talebinde bulundu. Mahkeme başkanı, usule aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların son sözlerini alıp hükmü açıklamak üzere davayı 16 Mayıs'a erteledi. - ANKARA