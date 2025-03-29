Kocaeli'de 40 Gündür Kayıp Alzheimer Hastası Aranıyor

Dağ taş demeden aranan yaşlı adamdan 40 gündür haber alınamıyor

-40 gündür kayıp olan Alzheimer hastasından herhangi ize rastlanmadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 40 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Bayram Algan için kurulan özel ekip, havadan ve karadan çalışma gerçekleştirdi. 187 personel ve 3 köpek ile yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Gebze ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Alzheimer hastası Bayram Algan, 18 Şubat tarihinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kayboldu. Muallimköy Mahallesi ormanlık alana girerken görüntülendiği iddia edilen Bayram Algan'ın arama çalışmaları bayram öncesinde de devam etti. Valilikten gelen talimat doğrultusunda AFAD, ÇAK-TİM, GEAK, MEB AKUB, UMKE, emniyet ve jandarma ve ilçe belediye ekipleri yeniden bölgeye sevk edilerek kayıp vatandaş için geniş kapsamlı çalışma yaptı. Ekipler, genişletilmiş arama alanlarında yoğun şekilde çalışmalarını sürdürürken, teknolojik cihazlar ve iz takip köpekleriyle de destek sağlandı.

Dağ taş demeden zorlu arazi şartlarında canla başla kayıp kişiyi arayan ekipler, 40. günde Bayram'a dair herhangi bir ize rastlamadı. Kuyuların içerisi teknolojik kameralarla, 32 araç, 15 ekip, 187 personel, 3 köpek ve drone ile havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı.