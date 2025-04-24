Kocaeli'de 48 Gündür Kayıp Genç Adamın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de 48 Gündür Kayıp Genç Adamın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kocaeli'de kaybolan Emirhan Bozkurt'un son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. 8 Mart'ta 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan sonra kaybolan Bozkurt, tek başına ormana doğru yürürken görüldü. Arama çalışmaları devam ediyor.

24.04.2025 23:10
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Kocaeli'de 48 gündür kayıp olan genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de "Çarşıya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve 48 gündür kendisinden haber alınamayan Emirhan Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bozkurt'un tek başına yürüyerek ormana doğru gittiği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, Körfez'de özel bakımevinde kalan ve yüzde 80 oranında psikososyal engeli bulunan Emirhan Bozkurt (32), 5 Mart'ta kurumdan habersiz şekilde İzmit ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki evine geldi. Bakımevine dönmek istemediğini belirten Bozkurt, 8 Mart'ta ise ailesine "Çarşıya gidiyorum" diyerek evden çıktı. Genç adamın geri dönmemesi üzerine aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bozkurt'un en son Başiskele ilçesindeki Bahçeçik'te görüldüğünü tespit etti.

Özellikle Bahçeçik ve çevresinde kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı. Polis nezaretinde yürütülen çalışmalarda, Başiskele ve Gölcük İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleri, AFAD, UMKE, MEB Arama Kurtarma, İSAR, PAK ve Kızılay personeli de yer aldı. Ayrıca, Körfez Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de personel ve hassas burunlu "Patron" isimli köpek ile çalışmalara destek verdi. Arama çalışmalarında dron da kullanıldı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, günlerdir kendisinden haber alınamayan Emirhan Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı. Bozkurt'un 8 Mart tarihinde saat 12.45'te Bahçeçik'te güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, tek başına yürüyerek ormana doğru gittiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 48 Gündür Kayıp Genç Adamın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 48 Gündür Kayıp Genç Adamın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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