Kocaeli\'de 6 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu

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Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtan ve bir vatandaşı 6 milyon TL dolandırılan 6 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişilere 6 milyon TL verdi. Şikayet üzerine inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı öğrenilen F.A., İ.Y., İ.A., S.B., B.A. ve Ü.D.'yi İstanbul'da yakaladı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2'si serbest bırakıldı. - KOCAELİ