Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu

Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
06.01.2026 19:37  Güncelleme: 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tavuklarına yem vermek için bahçesine giden 65 yaşındaki Nurseven Memiş, ölü bulundu. Olay sonrası kadının oğlu annesinin başında çaresizce bekledi.

Kocaeli'de tavuklarına yem vermek için evinin 200 metre uzağındaki bahçesine giden 65 yaşındaki kadın ölü bulundu. Haberi alan kadının oğlu, annesinin başında çaresizce bekledi.

Olay, Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Morlale Sokak bitiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki Nurseven Memiş, tavuklarına yem vermek için evine yaklaşık 200 metre konumda bulunan bahçesine gitti. Bir süre sonra yerde yatan kadını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Annesinin öldüğü haberini alan Memiş'in oğlu, olay yerine gelince annesinin cansız bedeni ile karşılaştı. Memiş'in oğlu, annesinin başında çaresizce beklediği anlar kameraya yansıdı.

Körfez Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla alınan Nurseven Memiş'in naaşı, İlimtepe Körfez Mezarlıklar Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Körfez, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:26:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.