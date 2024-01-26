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Kocaeli'de 900 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 900 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir iş yerinden 900 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi ve tutuklandı. Çalınan malzemeler ise işletme sahibine teslim edildi.

Kocaeli\'de 900 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
26.01.2024 - 22:56,
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan iş yerinde 900 bin TL'lik malzeme çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Ocak tarihinde Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan işyerinden piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan malzemeler çalındı. İş yeri sahibinin yaptığı şikayet sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda olayı M.A.Ç., K.G., E.Ö. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Bugün yapılan çalışma neticesinde 3 şüpheli yakalandı, ifadeleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca çalınan malzemeler işletme sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de 900 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de 900 Bin TL Değerinde Malzeme Çalan 3 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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