Kocaeli'de Bayram Trafiği İçin 6 Bin Personel Görevde - Son Dakika
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Kocaeli'de Bayram Trafiği İçin 6 Bin Personel Görevde

Kocaeli'de 9 günlük bayram tatili için 6 bin güvenlik personeli ve 25 radar görev yapacak.

28.03.2025 18:43
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Kocaeli'de bayram önlemi: 6 bin personel ve 25 radar görevde

KOCAELİ - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kentte 6 bin emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını ve 25 radarın aktif olarak çalışacağını açıkladı.

Bayram tatili dolayısıyla vatandaşlar mesai çıkışıyla birlikte yola çıkmaya başladı. Ailesini ziyaret etmek ya da tatil beldelerine gitmek isteyenler, Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu Kocaeli geçişini kullanmaya başladı. Trafikte akıcı bir yoğunluk yaşanırken, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

"6 bin personel sahada olacak"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı'nda denetimlerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, bayram tatili süresince kent genelinde yoğun bir trafik beklendiğini belirterek alınan tedbirleri sıraladı. Aktaş, "9 günlük bayram tatilinde ilimizdeki yollarda yoğunluk olacağını öngörmekteyiz. Tedbirlerimizi oluşturduk. Şu an bulunduğumuz Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğunluk var. Öncelikle trafik yoğunluğunun azaltılması, mal ve can kayıplarını önlemeye yönelik olarak Ankara yönündeki otoban, Kuzey Marmara Otoyolu ve D100 üzerinde İçişleri Bakanlığımızın kararı ile çekici, tır, kamyon geçişlerine bugün saat 16.00'dan, pazar günü saat 13.00'e kadar izin verilmeyecek. Bu vesileyle yollardaki yoğunluğun önüne geçileceği düşünülmekte. Emniyet müdürlüğümüz, jandarma komutanlığımız asayiş ve trafik tedbirleri konusunda tüm tedbirleri aldı. Trafik, motorize, asayiş ekipleri ve sabit noktalarda çalışacak arkadaşlarımızla beraber bayramda 6 bin emniyet ve jandarma personellerimiz mesai yapacak. Sağlık Müdürlüğümüz de bayrama göre planlamalarını yaptı. Tüm kurumlarımız tedbirlerini aldı. Bayram boyunca çalışmalarımız sürecek. Herkese hayırlı bayramlar" diye konuştu.

Ayrıca Vali Aktaş, 25 radarın da bayram boyunca aktif olarak çalışacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Bayram Trafiği İçin 6 Bin Personel Görevde - Son Dakika

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