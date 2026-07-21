Kocaeli'de Cinnet Geçiren Şahıs İkna Edildi

Kocaeli'de çocuk parkında elinde bıçak olan şahıs cinnet geçirdi. Polislerin uzun süren çalışmalarının ardından şahıs ikna edilerek etkisiz hale getirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde bir kişi cinnet geçirdi. Elinde bıçakla parkta şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı elindeki bıçağı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar neticesinde şahıs, ikna edilerek elindeki bıçak alındı. Şahsın bacağından kan geldiği görülürken, yaşananlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ