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Kocaeli'de Gasp Şüphelileri Yakalandı, 6'sına Ev Hapsi Cezası Verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Gasp Şüphelileri Yakalandı, 6'sına Ev Hapsi Cezası Verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen gasp olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayı gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı ve 6'sına ev hapsi cezası verildi.

Kocaeli\'de Gasp Şüphelileri Yakalandı, 6\'sına Ev Hapsi Cezası Verildi
16.01.2024 - 00:25,
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Kocaeli'de bir kişiyi gasp eden ve hürriyetinden yoksun bırakan 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 6'sına ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 9 Ocak günü Darıca ilçesinde meydana gelen A.S. isimli şahsın yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve 6136 SKM olaylarıyla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A., A.O. ve A.Ö.O. isimli şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından O.K., H.S., S.Y., K.Ö., H.A. ve A.Ö.O.'ye sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Gasp Şüphelileri Yakalandı, 6'sına Ev Hapsi Cezası Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de Gasp Şüphelileri Yakalandı, 6'sına Ev Hapsi Cezası Verildi - Son Dakika
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