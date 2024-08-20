Kocaeli'de Göle Düşen 2 Çocuk ve Boğulan Babaanne Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Göle Düşen 2 Çocuk ve Boğulan Babaanne Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'de göle düşen 2 çocuk ve onları kurtarmaya çalışırken boğulan babaannenin cenazeleri, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Olay dün, Kandıra ilçesi Güvercinlik Gölü'nde meydana geldi.

20.08.2024 18:15
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de göle düşen 2 çocuk ve onları kurtarmaya çalışırken boğulan babaannenin cenazeleri, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün, Kandıra ilçesi Güvercinlik Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesine bağlı Tepebaşı Ambarcı köyünde yaşayan Tenzile (59) ve Faruk Karaca çifti, yaz aylarını birlikte geçirdikleri torunları Sedanur Karaca (5) ve Hiranur Karaca'yı (8) eğlenmeleri için evlerinin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki Güvercinlik Gölü'nün kenarına götürdü. İki küçük çocuk gölün kenarına oturup ayaklarını suya soktu. Dedeleri Faruk Karaca arabaya kilim almaya gittiği sırada çocuklar göle düştü. Çocukların gölde çırpındığını gören babaanne Tenzile Karaca suya atlarken, durumu fark eden dede de yardıma koştu. İki kız kardeş suyun içinde kaybolurken, Tenzile Karaca çevredekilerin ve eşinin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olayın duyulmasının ardından köylüler ve ekipler çocukları arama çalışması başlattı. Tenzile Karaca ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gölette yapılan aramada ise 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan babaanne Tenzile Karaca da yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feryatlar yürekleri dağladı

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi. Ambarcı Tepebaşı Merkez Cami'nde düzenlenen cenaze namazına çocukların anne ve babası, Tenzile Karaca'nın eşi, akrabaları Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Vali İbrahim Aktaş, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile gözyaşlarına boğulurken, anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden 2 çocuk ve babaanne Tepebaşı Mezarlığı'na yan yana defnedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Göle Düşen 2 Çocuk ve Boğulan Babaanne Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Göle Düşen 2 Çocuk ve Boğulan Babaanne Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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