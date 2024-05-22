İcra memurunu vuran avukat mahkemeden adalet istedi - Son Dakika
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İcra memurunu vuran avukat mahkemeden adalet istedi

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Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat, "Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Kendisini cezalandırmak istedim. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum" dedi.

22.05.2024 16:26
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Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat, "Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Kendisini cezalandırmak istedim. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum." dedi.

"BENİ MAĞDUR ETTİ"

Olay, 26 Aralık 2022 yılında Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta icra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı, şahıs ise olay yerinden kaçtı. Alyakut yaralı halde hastaneye kaldırılırken, zanlının avukat Teoman E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Teoman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde, Bünyamin Alyakut ile birlikte iş takibi yaptıklarını söyleyen sanık Teoman E., "Bünyamin müvekkilime beni azlettirmek suretiyle mağdur etti, hakaret etti. Dosyadan haksız yere azlettirildiğim için icra takibi açtık, Bünyamin mahkemeyi yanıltarak mahkemede yalan tanıklık etti, kendisini bu sebeple vurdum" ifadelerini kullanmıştı.

"BANA ŞANS TANIYIN, ADALET İSTİYORUM"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Teoman E. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutulu sanık Teoman E., "17 aydır tutukluyum. Kaçmadım, olay sonrasında polisi ve ambulansı ben aradım. Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Öldürmeye teşebbüs etseydim ayaklarına hedef almazdım. Kendisini cezalandırmak istedim. İsteseydim kaçardım ama kaçmadım. Olayın başından beri sakin davrandım, olay neyse onu anlattım. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum. Ailem mağdur durumdadır, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kati raporunun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İcra memurunu vuran avukat mahkemeden adalet istedi
Kaynak: İHA

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