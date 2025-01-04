Kocaeli'de Kumaş Yüklü Kamyonda Yangın

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Kumaş yüklü kamyonda yangın

KOCAELİ - Kocaeli TEM 76'da seyir halinde olan kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Körfez ilçesi TEM 76 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze'den Bartın'a gitmekte olan Mehmet Güleç yönetimindeki 34 CLE 272 plakalı kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı Körfez TEM 76 park alanına çekerek hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.