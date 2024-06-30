Kocaeli'de Lise Müdür Yardımcısı Otomobilinde Öldürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de Lise Müdür Yardımcısı Otomobilinde Öldürüldü

Kocaeli'de Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cinayetin, örgütlü suç örgütü Bayğaralar ile bağlantılı olduğu ve intikam amacıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.

30.06.2024 10:04
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Kocaeli'de lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın otomobilinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan katil D.G.'nin (17) de aralarında bulunduğu 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç'ı başından vurdu. Kanlar içinde kalan Çoğaç hayatını kaybetti, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Katil yakalandı

Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, katilin ve olaya karıştığı düşünülen şüphelilerin peşine düştü. Çoğaç'ı vuran şüphelinin 17 yaşındaki D.G. olduğu tespit edildi. Polis, D.G.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheliler D.G. (17), B.G. (20), O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B. (39) ve T.Ö. (33), emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hain pusuda "Bayğaralar" izi

Öte yandan, "Bayğaralar" isimli organize suç örgütünün 4 yıl önceki lideri Bedirhan Bayğara'nın (36) 2020'de Adana'da bir kafede kız arkadaşıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği, Bayğara'yı vurduğu iddia edilen kişinin ise Mahir Çoğaç'ın kardeşi Y. Çoğaç olduğu bildirildi. Mahir Çoğaç cinayetinin, Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesiyle bağlantılı olduğu, olayın kan davası uğruna gerçekleştirildiği ileri sürüldü. "Hayalet" lakaplı Y. Çoğaç'ın ise olayın ardından yakalanamadığı iddia edildi. İntikam almak isteyen Bayğaraların, Çoğaç ailesinden kimseye ulaşamadıkları için öğretmen Mahir Çoğaç'a pusu kurdukları iddia edildi.

Çetelerden kaçıp, öğretmen oldu

Mersin Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 2000'de mezun olan, 2006'dan bu yana da Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görev yapan Çoğaç'ın çevresi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğu, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli'de yaşam kurduğu öğrenildi. Suçsuz yere pusu kurularak öldürülen Mahir Çoğaç'tan geriye ise gözü yaşlı çocukları ve eşi kaldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Lise Müdür Yardımcısı Otomobilinde Öldürüldü - Son Dakika

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