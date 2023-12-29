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Kocaeli'de milli ve manevi değerlere hakaret içeren paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de milli ve manevi değerlere hakaret içeren paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret içeren ve terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı tespit edilen bir şahıs, İzmit'te gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli\'de milli ve manevi değerlere hakaret içeren paylaşım yapan şahıs tutuklandı
29.12.2023 - 10:37,  Güncelleme: 10:54
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Kocaeli'de sosyal medya üzerinden milli ve manevi değerlere hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine hakaret içerikli, terör örgütünü övücü nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen şahıs 26 Aralık tarihinde İzmit'te gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Tutuklama, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de milli ve manevi değerlere hakaret içeren paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de milli ve manevi değerlere hakaret içeren paylaşım yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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