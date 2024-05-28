Kocaeli'de öğretmene saldıran veli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de öğretmene saldıran veli gözaltına alındı

Kocaeli\'de öğretmene saldıran veli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir veli, ders sırasında öğretmenden kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermesini istedi. Öğretmenin tepki göstermesiyle öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Olaya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.

28.05.2024 13:54
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde velinin ders işlendiği sırada sınıfı bastığı olayın detaylarına ulaşıldı. Öfkeli velinin, dersin ortasında öğretmenden kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermesini istediği, öğretmenin bu duruma tepki göstermesiyle saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin 3 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, akşam durumu velisi M.A'ya anlattı. Bu sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi. Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi "Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı. Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu. Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.

Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen öğretmen Mehmet D. ise darp raporu aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Darıca, Kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de öğretmene saldıran veli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de öğretmene saldıran veli gözaltına alındı - Son Dakika
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