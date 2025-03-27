Kocaeli'de Ramazan Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de Ramazan Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine yasak getirildi. Denetimlerin artırılacağı ve bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

27.03.2025 12:35
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Kocaeli'de Ramazan Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, yarından pazar gününe kadar TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyecek.

Kocaeli Valiliği, bayram tatili süresince oluşabilecek kazaların ve trafik yoğunluğunun önlenmesi amacıyla yeni kararlar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 28 Mart Cuma saat 16.00'dan, 30 Mart Pazar saat 01.00'e kadar TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon, çekici ve tanker türü araçların trafiğe çıkışının yasaklandığı bildirildi.

"İstisnai olarak seyirlerine izin verilecektir"

Açıklamada, istisnai durumlara izin verilebileceğine dikkat çekilerek, "Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" dedi.

Denetimler artırılacak

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin özellikle kaza riski yüksek noktalarda trafik denetimlerini artıracağının ifade edildiği açıklama şöyle devam etti:

"İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve ilgide kayıtlı emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar, D-100, D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır. TEM, Kuzey Marmara Otoyollarında ve diğer devlet yollarında İzmit- Kandıra (Kefken- Kerpe dahil) 26 Mart- 6 Nisan tarihlerinde İstanbul- Ankara istikametinde ve Ankara-İstanbul istikametinde kaza riskinin yüksekliği tespit edilen noktalarda trafik ekipleri görevlendirilerek denetim yapılacaktır"

"Bayram süresince silah atılmasına müsaade edilmeyecek"

Açıklamada, bayram süresince silah atılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği; hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç gibi olayların önlenmesi amacıyla resmi ve sivil polis ekiplerinin görev yapacağı belirtildi. Ayrıca Belediyelerin de iş yeri denetimlerine ağırlık vererek, altyapı hizmetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlayacağı vurgulandı.

112 acil servisleri, hastaneler ve sağlık birimlerinin, bayram süresince kesintisiz hizmet verecek şekilde personel takviyesi yapacağının da ifade edildiği açıklamada, Kocaeli'de yolların açık tutulması, elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için ilgili kurumlar tarafından gerekli tüm önlemler alınacağını kaydedildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de Ramazan Bayramı İçin Trafik Tedbirleri Alındı - Son Dakika

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