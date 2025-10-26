Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu - Son Dakika
Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu

Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu
26.10.2025 17:00
Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezine askerlik muayenesi için gelen şahıs, önce hemşire ile tartıştı ardından kadın doktora saldırarak boğazını sıktı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezine askerlik muayenesi için gelen S.K. adlı şahıs, önce hemşire ile tartıştı.

KADIN DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI

Ardından doktorun odasına giren S.K.'nin, kadın hekime saldırarak boğazını sıktığı öğrenildi. Sesleri duyan diğer görevliler ve çalışanların müdahalesiyle şahıs dışarı çıkarıldı.

Kadın doktora çirkin saldırı! Boğazını sıkıp darp etmeye çalıştı: Skandal anlar kamerada

SKANDAL ANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.K.'nin merkeze gelip bir süre görevli ile konuşması, ardından müsaade almadan o sırada hasta bakan hekimin odasına girmesi yer alıyor.

Kadın doktora çirkin saldırı! Boğazını sıkıp darp etmeye çalıştı: Skandal anlar kamerada

ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI

Kayıtların devamında, diğer çalışanların da odaya girdiği ve şahsın vatandaşlar tarafından tutularak zorla dışarı çıkarıldığı anlar görülüyor.

Kadın doktora çirkin saldırı! Boğazını sıkıp darp etmeye çalıştı: Skandal anlar kamerada
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu - Son Dakika

