Kadın doktora çirkin saldırı! Sesi duyanlar hemen odaya koştu

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir aile sağlığı merkezine askerlik muayenesi için gelen S.K. adlı şahıs, önce hemşire ile tartıştı.

KADIN DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI

Ardından doktorun odasına giren S.K.'nin, kadın hekime saldırarak boğazını sıktığı öğrenildi. Sesleri duyan diğer görevliler ve çalışanların müdahalesiyle şahıs dışarı çıkarıldı.

SKANDAL ANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.K.'nin merkeze gelip bir süre görevli ile konuşması, ardından müsaade almadan o sırada hasta bakan hekimin odasına girmesi yer alıyor.

ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI

Kayıtların devamında, diğer çalışanların da odaya girdiği ve şahsın vatandaşlar tarafından tutularak zorla dışarı çıkarıldığı anlar görülüyor.