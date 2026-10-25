Kocaeli Dilovası'nda karşı şeride geçen tır yan yattı, sürücü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Dilovası'nda karşı şeride geçen tır yan yattı, sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

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Kocaeli Dilovası\'nda karşı şeride geçen tır yan yattı, sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
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Kocaeli Dilovası\'nda karşı şeride geçen tır yan yattı, sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
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Kocaeli TEM Otoyolu'nun Dilovası kesiminde Ankara yönünde seyreden tır orta bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve yan yattı; tır sürücüsü aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Tırın kupasının çarptığı otomobilde 2 kişi yaralanırken, otoyolda ulaşım iki yönlü durdu.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda orta bariyerleri aşarak karşı şeride geçen ve yan yatan tırın sürücüsü, aracının altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kazada tırın kupasının çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Dilovası ilçesi Ankara istikameti TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Kaya'nın kullandığı TRK-826 Volvo marka tır, seyir halindeyken orta bariyerlere çarparak karşı şeride geçti ve yan yattı. Bu sırada İstanbul istikametinde seyreden 34 PLK 403 plakalı SUV tipi otomobilin kaput kısmı, tırın kupasının çarpması sonucu zarar gördü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik iki yönlü olarak dururken, tırda bulunan eşyalar yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, otoyol jandarması ve otoyol trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede trafik güvenliğini sağladı.

2 kişi yaralandı, tır sürücüsü aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan yatan tırın sürücüsü Bülent Kaya'nın ise aracının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasıyla tırın altında kalan sürücünün cansız bedeni çıkarılarak cenaze aracına alındı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilDilovasıKocaeliTrafikAnkaraGüncelSon Dakika

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