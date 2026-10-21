Kocaeli İzmit'te kuzenini bıçakla öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis verildi - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te kuzenini bıçakla öldüren sanığa indirimle 25 yıl hapis verildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 19 yaşındaki kuzenini, alkollü mekana gitmek istememesi üzerine çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren sanık kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimiyle cezayı 25 yıl hapse indirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisiyle alkollü mekana gelmek istemeyen 19 yaşındaki kuzenini, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Ağustos 2025 tarihinde Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta meydana geldi. Polat Tanaç (19) ve kuzeni Fırat T. (30) arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat T., kuzenini göğsünden bıçakladı. Polat Tanaç hayatını kaybetti, gözaltına alınan Fırat T. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Oğlum nasıl toprak olduysa, sanık da cezaevinde toprak olsun"

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fırat T., avukatı ve Polat Tanaç'ın ailesi katıldı. Savunmasında pişman olduğunu söyleyen sanık Fırat T., "Adaletinize sığınıyorum, böyle olmasını istemezdim" dedi.

Maktul Polat Tanaç'ın annesi ise "Sanık oğlumu kalbinden, ciğerinden bıçaklayarak öldürdü. Oğlum nasıl toprak olduysa, sanık da cezaevinde toprak olsun" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Fırat T.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak sanığın cezasını 25 yıl hapis olarak belirledi.

"Maktul alkollü mekana gitmek istemediği için tartışma çıkmış"

Öte yandan, duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen sanığın eşi G.T., ilk celse verdiği ifadede, olay günü ailece bir araya geldiklerini ve eşiyle maktul arasında ilk etapta bir sorun yaşanmadığını belirtmişti. G.T., "Olay günü kardeşimin evine oturmaya gittik. Kadınlar bir yanda erkekler bir yandaydı. Burada erkekler alkol kullandı. Bu esnada eşim ve Polat Tanaç arasında kavga çıkmadı, güzelce oturdular. Buradan kalkıp evimize doğru gittik. Kızlarımı yatırmak üzere eve çıktım. Kısa bir süre sonra kadın sesi duydum. Dışarı çıktığımda eşim ve Polat'ın eşi Ayten tartışıyordu. Eşim Fırat, daha önce gittikleri şekilde Polat ile alkollü mekanlara gitmek istiyordu. Pazar günü olması ve pazartesi işe gidecekleri için Polat oraya gitmek istememiş. Tartışma bu sebeple çıkmış. Bu tartışma esnasında Polat'ın eşi Ayten ve eşim birbirine hakaret edip küfür ettiler. Bunun üzerine Polat ile eşim Fırat tartışıp kavga etti. Kayınbirader ve komşum gelip tarafları ayırdı. Eşim, 'Ne halin varsa gör' deyip evimize girdi. Polat bıçağı çıkarıp üstüme geldi, 'Eşinin canını alacağım' dedi ve evimize doğru girdi. Hemen kayınbiraderim Ertan'a, 'Yetiş adam evimize girdi, eşim öldürülecek' dedim. Hemen gidip eşimi evden çıkardık. Bıçaklanma olayını görmedim" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: İHA
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