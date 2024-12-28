Kocaeli\'nde 4 katlı binada patlama: 13 kişi yaralandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki bir binada saat 19.15 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

YARALILAR VAR

Yaralıların olduğu öğrenilirken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

13 KİŞİ YARALANDI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, "Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın, patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir vatandaşımız da yok. Tüm itfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu. Aktaş, olayda ağır yaralı olmadığına ilişkin bilgi aldıklarını söyledi.