Kocaeli'nde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolunda seyir halinde olan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.
Kaza, Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikameti Tüpraş Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 41 ABZ 313 plakalı hafif ticari araç, S.R.K. iaresindeki 17 BL 383 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil köprü ayağına çarparak durabildi. Otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan sürücü S.A. ise ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Araçlar hurdaya dönerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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