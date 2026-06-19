Kocamaz Dolandırıldı, Güveni Sömürüldü - Son Dakika
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Kocamaz Dolandırıldı, Güveni Sömürüldü

19.06.2026 21:09
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İYİ Parti Milletvekili Kocamaz, kendini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oldu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı dönemde gribal enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğünü ve kullandığı ilaçların etkisi altında olduğunu belirterek, devletine duyduğu güvenin de istismar edildiğini söyledi.

Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan haberlerin ardından açıklama yapan Kocamaz, 14 Haziran'da Ankara'daki evinde gribal enfeksiyon nedeniyle istirahat ettiğini ifade etti. Bu sırada kendilerini Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli olarak tanıtan kişilerin kendisini aradığını belirten Kocamaz, şüphelilerin banka hesapları, tapu kayıtları ve kişisel bilgilerine ilişkin detaylı bilgiler vermeleri nedeniyle söylenenlere inandığını kaydetti.

Operasyonun gizliliği gerekçesiyle sürekli iletişim kurdukları kişiler tarafından yönlendirildiğini anlatan Kocamaz, devlet kurumlarına yardımcı olduğunu düşünerek para ve ziynet eşyalarını teslim ettiğini söyledi. Teslim sırasında herhangi bir resmi evrak verilmemesi üzerine durumdan şüphelendiğini belirten Kocamaz, hemen emniyet yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurduğunu ifade etti.

Ankara Emniyeti'nin hızlı çalışması sonucu şüphelilerin kısa sürede yakalanarak tutuklandığını aktaran Kocamaz, operasyonda görev alan emniyet personeline teşekkür etti. Açıklamasında yaşadığı rahatsızlığa özellikle vurgu yapan Kocamaz, "Geçirmekte olduğum ve halen devam eden rahatsızlığım ile buna bağlı kullandığım ilaçların etkisi ve devletime olan aşırı güven nedeniyle bu tatsız olayı yaşadım" ifadelerini kullandı.

Kocamaz, olay nedeniyle Türkiye gündemine gelmiş olmaktan üzüntü duyduğunu belirterek, "Hiç kimseye veremeyeceğim hiçbir hesabım yoktur. Tüm hassasiyetim ülkeme ve devletime karşı taşıdığım sorumluluktandır" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kocamaz Dolandırıldı, Güveni Sömürüldü - Son Dakika

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