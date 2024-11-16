Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Dönerin içinden çıkanlar şoke etti - Son Dakika
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Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Dönerin içinden çıkanlar şoke etti

Köfteci Yusuf\'un ardından bir skandal daha! Dönerin içinden çıkanlar şoke etti

Türkiye'nin gündemine oturan Köfteci Yusuf'taki gıda skandalının yankıları sürerken Ankara'da ünlü bir zincir dönercinin İncek şubesinde yaşananlar ise olayı başka bir boyuta taşıdı. 25 yılı aşkın süredir piyasada olan ünlü firmasının dönerinden peçete, kemik ve yabancı madde çıktı.

16.11.2024 12:39
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Türkiye'nin gündemine oturan Köfteci Yusuf'taki gıda skandalının ardından bir skandal haberi de başka bir döner firmasından geldi. Olay geçen yıl ağustos ayında Ankara'da ünlü bir zincir dönercinin İncek şubesinde yaşandı. Dönercinin, 25 yılı aşkın süredir piyasada olan ünlü bir döner firmasından sipariş edip satışa sunduğu baton döner kesildiğinde içinden peçete, kemik ve yabancı madde çıktı.

ÇALIŞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Toplum sağlığını tehdit eden 20 kiloluk döner imha edilirken dönerci durumu, döneri satın aldığı firmaya bildirdi. Dünyaya döner ithal eden firma ise çalışanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Dönerin içinden çıkanlar şoke etti

"YABANCI CİSMİ ÇALIŞAN YERLEŞTİRDİ"

Sabah'ın haberine göre; daimi müşterisinin dönerinde çıkan yabancı maddenin ardından inceleme yapan firma, barkod ve parti numarasından İstanbul Sultanbeyli'deki üretim tesisinde çalışan işçi Yasin K.'nin ürettiği dönerin kusurlu olduğunu tespit etti. Savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde ise döner içine yabancı maddenin yerleştirilebileceği tek aşamanın dönerin basılarak dondurucuya kaldırıldığı aşama olduğunu kaydeden firma, hangi personelin hangi baton döneri üretmiş olduğunun bir program sayesinde takip edilebildiğini belirtti. Bu nedenle de dönerin üretim sorumlusu ve yabancı cismi yerleştirebilecek tek şüphelinin Yasin K. olduğunu aktardı.

"MADDİ, MANEVİ ZARARA UĞRADIK"

Dönerin kullanılmaz hale gelmesine sebep olunmasının "mala zarar verme" suçunu oluşturduğunu belirten şirket, Yasin K.'nin suçu kasti olarak işlediğini kaydetti. Prestijini ve itibarını üretimi ile piyasaya sunduğu malların kalitesinden kazandığını ancak çalışanın davranışlarıyla dönerin imha edildiği, maddi ve manevi zarara uğradıklarını ifade etti.

ŞÜPHELİ ÇALIŞAN İDDİALARI REDDETTİ

Firmanın şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Yasin K.'nın ifadesini aldı. Şüpheli çalışan, barkod kendisine ait olsa da başkaları tarafından da barkodun kullanıldığını iddia etti ve suçlamayı kabul etmedi. Savcılık ise kararını verdi. Yapılan araştırmada incelenen barkodlar sonucunda dönerin iş yerinde çalışan Yasin K.'nin hazırladığı döner olduğunun anlaşıldığını belirtti.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli çalışanın suçlamayı kabul etmediğini ancak barkodun kim tarafından kullanıldığına dair bilgi veremediğini ve suçtan kurtulmak için böyle bir savunma yaptığı kanaatine varıldığını kaydetti. Firmanın müşteki olarak yer aldığı dosyada çalışan hakkında "mala zarar verme" suçundan 3 yıla kadar hapsini istedi.

3-sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Dönerin içinden çıkanlar şoke etti - Son Dakika

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