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Kolombiya'da toprak kayması: Ölü sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika
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Kolombiya'da toprak kayması: Ölü sayısı 33'e yükseldi

Kolombiya'nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kaymasında çok sayıda kişi toprak altında kaldı. Yaralanan 19 kişi ise tedavi altına alındı. Arama-kurtarma çalışmalarına yardım kuruluşları, yerel yetkililer, polis ve ordu da katılıyor.

Kolombiya\'da toprak kayması: Ölü sayısı 33\'e yükseldi
14.01.2024 - 15:00,
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Kolombiya'nın Choco bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Kolombiya'nın Choco bölgesindeki otoyolda cuma günü meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor. Quibdo ve Medellin şehirlerini birbirine bağlayan otoyolda yoğun yağışın ardından yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Çok sayıda kişinin toprak altında kaldığı belirtilirken, yaralanan 19 kişi tedavi altına alındı.

Başkan Yardımcısı Francia Marquez Mina yaptığı açıklamada, Choco bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere yardım kuruluşlarının, yerel yetkililerin, polisin ve ordunun bölgeye yönlendirildiğini söyledi. - BOGOTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kolombiya'da toprak kayması: Ölü sayısı 33'e yükseldi - Son Dakika


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