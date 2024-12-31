Kontrolden çıkan lüks otomobil berber dükkanına daldı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan lüks otomobil berber dükkanına daldı

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Teksas'ta, Houston kentindeki bir berber dükkanına Porsche Macan marka bir SUV girdi. Araç, içeride bulunan 10 yaşındaki bir çocuğa çarparak duvardan geçirdi. Kazada çocuk iç kanama geçirerek hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, dükkanın sahibi ve müşteriler büyük bir panik yaşadı.

31.12.2024 10:39  Güncelleme: 10:44
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Teksas'ta müşterilerle dolu bir berber dükkanına dalan Porsche SUV'un yarattığı korku dolu anlar kameralara yansıdı. Houston kentindeki 32 Degrees Barbershop'ta yaşanan kazada, Porsche Macan marka araç, 10 yaşındaki bir çocuğa çarparak onu duvardan geçirdi.

Polis, iç kanama geçiren çocuğun acilen hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Kaza anında dükkanda 25 berber ve müşteri bulunuyordu. Güvenlik kamerası görüntülerinde, aracın sesi duyulduğunda içeridekilerin panikle çıkışa koştuğu görülüyor.

SUV'un dükkana girmesiyle duvarda büyük bir delik açıldı ve etrafa saçılan molozlar içeride mahsur kalan birkaç kişiye isabet etti. 10 yaşındaki çocuk, aracın çarpmasıyla yan taraftaki masaj salonuna kadar fırladı.

Dükkanın sahibi Darrick Brown, Fox San Antonio'ya yaptığı açıklamada, "İnanılmazdı, gerçekten sarsıldım. Döndüğümde çocuk birden kaybolmuştu" dedi.

Alışveriş merkezi sahibi Joseph Rothchild, bir kadının da yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirtti. 61 yaşındaki sürücünün, dört iç duvarı aşarak bir silah dükkanında durabildiği açıklandı. Rothchild'a göre sürücü, kazadan önce diyaliz merkezinde tedavi görmüştü ve sadece geri geri gittiğini ve ileri gittiğini hatırladığını, sonrasını hatırlamadığını söyledi.

14 Aralık Cumartesi günü saat 12:15 civarında gerçekleşen olayda, berber Chez Robertson, çocuğun saç kesimi için sırasını beklediğini belirtti. Robertson, "Çocuk şu anda yoğun bakımda iyileşiyor. Berberine sürekli takılan, eğlenceli bir çocuk. Lütfen onun için dua etmeye devam edin" dedi.

Kontrolden çıkan lüks otomobil berber dükkanına daldı
Kontrolden çıkan lüks otomobil berber dükkanına daldı
Kontrolden çıkan lüks otomobil berber dükkanına daldı
Kontrolden çıkan lüks otomobil berber dükkanına daldı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kontrolden çıkan lüks otomobil berber dükkanına daldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Saç sakal pahalı dalar tani 0 1 Yanıtla
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