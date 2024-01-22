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Kontrolden çıkan otomobil iş yerinin bahçesine uçtu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil iş yerinin bahçesine uçtu

Nevşehir'de kontrolden çıkan bir otomobil, bahçe duvarını aşarak bir iş yerinin avlusuna uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada araç sürücüsü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

22.01.2024 - 13:53,
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Kontrolden çıkan otomobil iş yerinin bahçesine böyle uçtu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de kontrolden çıkan araç bahçe duvarını aşarak, bir iş yerinin avlusuna uçtu. Otomobilin daha sonra duvara çarparak durabildiği kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde sürücünün adı öğrenilemeyen 50 FC plakalı otomobil bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir işyerinin avlusuna uçtu. Yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçan aracın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil iş yerinin bahçesine uçtu
Kaynak: İHA
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Nevşehir, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

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